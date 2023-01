SOLDES : deuxième démarque folle sur la boutique FOOT.FR !

Qui dit mois de janvier dit mercato mais aussi soldes d’hiver. Et c’est le moment pour se faire plaisir et de dénicher la bonne affaire foot à prix cassé. Que ce soit les crampons, les maillots et les survêtements des plus grands clubs européens et équipes nationales, la boutique FOOT.FR continue à vous régaler avec une deuxième démarque sur le meilleur des produits foot à prix cassé (jusqu’à -70 %) sur de nombreux produits de la saison 2022-23 !

La suite après cette publicité

Voici notre sélection :

À lire

Ligue 1 : la programmation complète de la 24e journée