Euro 2020, Italie : Alessandro Florenzi vote Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse ce mardi avec la sélection d'Italie, Alessandro Florenzi (30 ans) s'est montré très clair concernant le favori du tournoi, qui s'ouvre ce vendredi. «La France est favorite, surtout parce qu’elle a gagné le Mondial 2018. Pour autant, gagner n’est jamais programmé ou facile, les détails font la différence lors d’une compétition», a envoyé le latéral droit avant d'ajouter. «Il y a d’autres sélections très fortes qui peuvent la concurrencer, nous en faisons partie. Nous espérons jouer un bon Euro et donner de la joie à nos supporters».

L'international azzurro (43 sélections, 2 buts), prêté cette saison au Paris SG, a ensuite désigné Kylian Mbappé (22 ans) comme la star attendue de cette compétition continentale. «Mbappé, avec qui j’ai joué toute l’année. Comment l’arrêter ? En équipe. Il est le plus fort de cet Euro, peut-être même du monde. Je me suis entraîné toute l'année avec lui, parfois je l’ai arrêté, parfois non. Même sur Playstation, il est difficile à arrêter», a-t-il envoyé. Vous avez dit pression ?