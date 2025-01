Jérôme Rothen explose après la sanction contre Medhi Benatia

La sanction infligée à Medhi Benatia par la commission de discipline de trois mois de suspension continue de faire du beaucoup de bruit. L’OM n’a pas tardé à réagir et s’indigne de cette sanction. D’autes acteurs du football français estiment que la différence de traitement entre le directeur sportif marseillais et Olivier Létang, lequel a commis les mêmes actes, si ce n’est de manière plus virulente à l’encontre du 4e arbitre lors de ce fameux 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et le LOSC, n’a aucune cohérence. le président du LOSC a effet écopé d’un mois de suspension. «Ça fait partie de la plus grosse mascarade d’une commission», a réagi Jérôme Rothen sur les ondes de RMC ce jeudi.

«C’est un délit de sale gueule, point final. Benatia dérange. Il faut être factuel et regarder les images. Quand tu regardes ce qu’il s’est passé… Tu en as un qui tire l’arbitre, il y a un contact physique. Et un autre, qui n’a peut-être pas à être là, qui montre juste du doigt, il n’y a pas de contact physique» s’insurge l’ancien milieu de terrain que l’on ne peut pas accuser d’être un pro-OM. «Benatia a toujours dit qu’il n’a pas insulté. Il a juste dit : "dites-lui bien à l’arbitre qu’il n’avait penalty". Ça a été confirmé par le quatrième arbitre. Il n’y a donc pas de menace particulière. De l’autre côté, Monsieur Létang a été virulent et a bloqué la main du quatrième arbitre et l’a montré du doigt à 10 centimètres en disant : "vous n’avez pas à faire ça, le temps additionnel est dépassé, c’est un scandale". Si on vous explique les choses comme ça, vous mettez un mois à qui et trois mois à qui ?» questionne ironiquement le consultant.