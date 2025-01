La réponse cinglante de l’OM à la lourde sanction infligée à Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille a pris un nouveau coup de massue sur la tête. En froid avec l’arbitrage, le club phocéen s’était déjà fait épingler à l’issue du choc de Ligue 1 face à l’OL en septembre dernier. Coupable d’avoir eu des propos déplacés envers le corps arbitral, Medhi Benatia avait à l’époque écopé de trois matches de suspension. Depuis, le directeur du football de l’OM a eu à nouveau affaire à l’homme en noir.

Cette fois, c’était à l’occasion du seizième de finale de Coupe de France face au LOSC. Après avoir empêché Roberto De Zerbi d’aller se frotter au staff lillois en toute fin de match, Benatia était quand même allé signaler au quatrième arbitre qu’il estimait qu’un penalty avait été oublié pour l’OM par Clément Turpin. L’ancien défenseur n’avait affiché aucune animosité, mais il avait écopé d’un carton rouge direct. Suspendu provisoirement par la commission de discipline de la FFF, en attendant son jugement, Benatia a finalement appris qu’il avait été sanctionné d’une suspension de trois mois.

Benatia et l’OM vont faire appel

Une punition très sévère, d’autant que le président du LOSC Olivier Létang n’a pris qu’un mois pour des faits similaires. Pour expliquer cette différence de traitement, plusieurs médias indiquent que Benatia avait déjà écopé d’un sursis lors du match OL-OM et que cet incident a donc accentué sa sanction. Une explication qui n’a pas du tout convaincu l’Olympique de Marseille. Les Olympiens ont en effet publié un communiqué pour témoigner de leur incompréhension, avant de se dire victimes d’un acharnement des instances.

«L’Olympique de Marseille a pris connaissance avec stupéfaction de la sanction infligée à Medhi Benatia. Le club regrette une nouvelle fois l’incohérence et l’acharnement dont fait l’objet son Directeur du football alors que les images diffusées ont clairement démontré l’absence de menace invoquée par M. Stinat, 4e arbitre lors de la rencontre OM-LOSC. Pendant l’audition de ce jour, cette absence de menace a même été confirmée par le délégué principal de la FFF, présent et à proximité lors desdits faits. Convaincus du caractère incontestable des preuves fournies à la commission de discipline de la FFF et du caractère injuste et disproportionné de la sanction prise à l’encontre de Medhi Benatia, le club et son directeur du football ont décidé, ensemble, de faire appel de cette décision et, le cas échéant, de saisir les juridictions administratives compétentes en la matière.»