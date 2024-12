Le Barça a blindé Pedri et Gavi

Depuis respectivement 2019 et 2021, Pedri (22 ans) et Gavi (20 ans) font le bonheur du FC Barcelone. L’ancien joueur de Las Palmas et le joueur formé à la Masia sont devenus des éléments incontournables du milieu blaugrana et ont été essentiels dans la conquête du titre national, en 2022. À eux deux, ils comptabilisent 285 matchs sous les couleurs du Barça (164 pour Pedri, 121 pour Gavi). Et ce chiffre va augmenter dans les prochains jours, voire années.

La suite après cette publicité

D’après El Chiringuito, tout est bouclé pour la prolongation des deux internationaux espagnols avec le FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2026, Pedri et Gavi vont prolonger leur bail en Catalogne jusqu’en 2030. De quoi les bloquer pour encore quelques années du côté du Barça.