Serie A : le Genoa surpris par Monza malgré un but de Vitinha

Genoa et Monza nous ont offert une bien belle partie avec de nombreux buts (2-3). Le club génois s’est fait surprendre d’entrée par une équipe visiteuse bien plus mordante. Monza, à l’aise dans les phases de transitions, a marqué dans un premier temps grâce à une tête à bout portant de Matteo Pessina (0-1, 8e). Dix minutes plus tard, Dany Mota nous a fait don d’un des buts de l’année. Après un nouveau centre d’Andrea Colpani, le Portugais s’est distingué d’une splendide retournée acrobatique (0-2, 18e). Dans son stade Luigi-Ferraris, le Genoa est parvenu à revenir au tableau d’affichage.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Monza 39 28 -5 10 9 9 31 36 12 Genoa 33 28 -5 8 9 11 31 36

Courtisé par la Juventus, Albert Gudmundsson a transformé un penalty en deux temps pour réduire le score (1-2, 62e). Entré en jeu à la place de Kevin Strootman, Vitinha a égalisé quelques minutes plus tard (2-2, 68e) au terme d’un raid solitaire pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Son histoire italienne a peut-être commencé ce soir. Malgré l’égalisation, Monza ne s’est pas laissé abattre. Daniel Maldini, fils de la légende de l’AC Milan, a redonné l’avantage à son équipe (2-3, 80e). Avec cette victoire, Monza intègre le top 10 du championnat. Le Genoa reste bloqué à la 12e place.