LdC : l’arbitre de PSG-Newcastle est connu

Défait par le Sporting CP la semaine dernière, le PSG va tenter de terminer sur une bonne note, mercredi soir, lors de la réception de Newcastle. Une rencontre qui sera arbitrée par un certain Slavko Vincic. Le Slovène avait notamment arbitré la demi-finale aller de la Ligue des champions 2024-2025 entre Arsenal et le club de la capitale.

Profil expérimenté et habitué de ces soirées européennes, l’officiel de 46 ans a notamment arbitré plusieurs chocs de C1, tels que Real Madrid-Juventus, Chelsea-Barcelone ou Benfica-Naples. Mercredi dernier, il était également au sifflet du match remporté par Liverpool face à l’OM.