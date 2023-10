L’autre star que veut le Real Madrid pour accompagner Kylian Mbappé

Comme énormément de fans de foot, Kylian Mbappé était probablement devant sa télévision hier après-midi, pour ce joli Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Si les Catalans ont clairement dominé en première période et auraient pu faire trembler les filets des cages de Kepa à plusieurs reprises, les Merengues ont résisté, puis, ils ont fait la différence en deuxième période grâce à un Jude Bellingham encore exceptionnel. Seulement, on a pu constater que malgré la victoire, l’équipe de Carlo Ancelotti a encore quelques lacunes devant que la vedette du PSG pourrait bien combler…

Il faut dire que d’ici quelques mois, tout indique que Kylian Mbappé défendra les couleurs de la Casa Blanca et défiera lui aussi le FC Barcelone. Sa situation contractuelle à Paris n’évolue pas, même si la presse ibérique spéculait récemment sur une proposition de dernière minute du PSG. Une tentative désespérée qui n’a visiblement pas fait effet, puisque le Bondynois est toujours libre dans un an. Les Merengues sont les grands favoris pour se l’offrir, depuis des années déjà, et l’optimisme et la confiance règnent du côté de la capitale espagnole à ce sujet.

Un trio magique avec Vinicius ?

Même s’il a aussi été question de possibles plans B à Mbappé dans les médias ibériques ces dernières heures - Santi Gimenez, Lautaro Martinez ou Julian Alvarez ont été cités - il reste l’objectif prioritaire du club. Et il pourrait bien ne pas être la seule star à débarquer à Barajas l’été prochain, puisque dans son émission El Chiringuito de Jugones, le présentateur Josep Pedrerol a dévoilé une petite bombe. Il a ainsi fait savoir que l’objectif de Florentino Pérez est de recruter Kylian Mbappé… et Erling Haaland.

Le journaliste, proche de la direction madrilène, n’a ainsi aucun doute sur les intentions du président merengue et affirme que le Real Madrid va bien essayer de s’offrir les deux joueurs. S’il ne devrait pas y avoir de problèmes avec Mbappé, qui sera a priori libre si rien ne change, cela s’annonce logiquement plus compliqué pour Haaland. Il y a cette fameuse clause libératoire de 200 millions d’euros qui s’active en 2024, mais c’est un montant qui reste très conséquent pour les Merengues, qui ont plutôt été prudents et mesurés ces dernières années. Tout comme on imagine que Manchester City n’aura aucune intention de le lâcher. Affaire à suivre, donc…