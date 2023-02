Thiago Silva prolonge à Chelsea jusqu’en 2024

La suite après cette publicité

Alors qu’il a profité du mercato hivernal pour préparer l’avenir avec plus de 300 millions d’euros (hors bonus) déboursés en janvier (pas de joueur recruté en dessous de 23 ans), Chelsea n’oublie pas de renouveler sa confiance aux cadres de l’équipe entraînée par Graham Potter, actuelle 10e de Premier League et toujours en course pour la Ligue des Champions. Les Blues ont d’ailleurs annoncé ce vendredi la prolongation de contrat du défenseur central brésilien, Thiago Silva, dont le bail expirait initialement l’été prochain. Il s’engage aujourd’hui avec la formation londonienne pour une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024.

«Je suis honnêtement très heureux de poursuivre ma carrière avec les Blues", a déclaré Thiago peu après sa signature. Quand j’ai signé mon premier contrat ici, c’était pour ne faire qu’un an. Maintenant, c’est déjà la quatrième ! Je n’aurais pas pu imaginer cela, mais c’est vraiment un moment très spécial pour moi de signer et de rester à Chelsea», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club, suivi de son nouveau propriétaire Todd Boehly : «nous sommes ravis que Thiago ait décidé de continuer avec Chelsea. Il est un talent de classe mondiale, comme il l’a prouvé pendant de nombreuses années en club et en sélection, et son expérience, sa qualité et ses qualités de leader sont essentielles à notre vision de l’avenir.»

