OM : Jonathan Clauss revient sur l’arbitrage face au Panathinaïkós

Présent en conférence de presse avant d’affronter Metz dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, Jonathan Clauss est logiquement revenu sur l’élimination des siens en Ligue des Champions. «La nuit a été compliqué, le lendemain aussi. On est des compétiteurs on voulait passer, il fallait une journée de digestion. Comme le coach l’a dit, c’était un jour de deuil, il faut passer à autre chose, d’autres matchs attendant et sont tout aussi importants», a tout d’abord assuré l’ancien joueur du RC Lens avant d’évoquer l’arbitrage qui aura provoqué de nombreuses polémiques.

La suite après cette publicité

«On s’est attardé (sur les décisions arbitrales, ndlr) après le match car on cherche à comprendre forcément mais c’est comme ça, il faut passer à autre chose. Pour la lettre, c’est la direction et le président qui gèrent ça. On en a parlé entre nous mais maintenant il faut tourner la page. On ne va pas ressasser les mêmes choses. Aujourd’hui c’est fini». Pour oublier ce terrible échec, les Olympiens vont donc désormais tenter d’enchaîner une deuxième victoire de rang en L1, ce vendredi soir, face au FC Metz…