BL : Francfort et Brême se neutralisent

En ouverture de la 28e journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort accueillait le Werder Brême, ce vendredi. Restant sur deux matchs sans victoire de rang, les coéquipiers d’Hugo Ekitike, absent de la feuille de match, ont été accroché par une vaillante équipe de Brême qui a montré du répondant avant de prendre l’avantage à l’heure de jeu grâce à Milos Veljkovic (62e).

La suite après cette publicité

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Francfort 42 28 7 10 12 6 43 36 10 Brême 31 28 -8 8 7 13 36 44

En infériorité numérique après l’exclusion de Jens Stage (72e), le Werder a lâché du lest et Francfort en a profité pour égaliser par l’intermédiaire de Tuta (77e). Buteur, le Brésilien a, lui aussi, été expulsé pour un second avertissement en fin de partie. Au terme d’un match animé, Francfort et Brême se quittent dos à dos (1-1). Au classement, les Adler pointent à la 6e place tandis que les Werderaner restent bloqués au 10e rang.