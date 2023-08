Jean-Michel Aulas assure avoir été piraté sur Twitter après un tweet étonnant

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a sombré face à Montpellier (1-4), étant même mené par trois buts d’écart devant son public. Une soirée cauchemardesque dans tous les sens du terme. Alexandre Lacazette exclu pour un mauvais geste, Laurent Blanc auteur d’une sortie lunaire après le match, mais pas que. Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a ironisé du sort des Gones, de manière très douteuse. «Il peut envoyer le coach de Botafogo», lançait-il sur son compte officiel, à destination sans doute de John Textor. Un tweet supprimé par la suite par l’ancien président de l’OL.

Mais ce dimanche matin, Jean-Michel Aulas assure avoir été victime de piratage et explique ne pas être l’auteur de ce tweet totalement déplacé à l’encontre de son ancien club. «Je m’aperçois que mon compte Twitter a été piraté. Je ne suis évidemment pas l’auteur du tweet paru hier à 23h27, que je supprime immédiatement. Je signale @X cet acte malveillant.» Si en commentaires, les internautes ne veulent pas y croire, il est vrai que ce n’est pas la première fois que l’ancien président des Gones réalise une telle sortie médiatique sur son compte officiel. Ce qui est sûr, c’est que l’OL est dans une sale posture et que les prochaines rencontres s’annoncent d’ores et déjà déterminantes quant à l’avenir de Laurent Blanc.