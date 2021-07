Euro 2020, Danemark : Joakim Mæhle, la gauche forte

La suite après cette publicité

Le livre les Fleurs du mal est un recueil de poèmes écrit par Charles Baudelaire, les centres de Joakim Mæhle font également partie de la poésie lyrique. Depuis le début de l'Euro 2020, un poste cristallise l'admiration, il s'agit de celui de piston. Depuis de nombreuses années, on demande de plus en plus d'apports offensifs aux latéraux et cela se fait ressentir avec l'essor des défenses à trois. Ainsi des joueurs comme Robin Gosens (Allemagne) ou encore Denzel Dumfries (Pays-Bas) ont su tirer leur épingle du jeu. Dans une défense à quatre, Leonardo Spinazzola (Italie) a eu aussi beaucoup de libertés pour faire valoir son talent de contre-attaquant. Joakim Mæhle fait partie de ce profil de joueurs. Et comme Robin Gosens et Leonardo Spinazzola, il est passé du côté de l'Atalanta puisqu'il évolue pour la Dea depuis cet hiver.

Un transfert avorté à l'OM puis l'éclosion à l'Atalanta

Formé à Aalborg et révélé à Genk où il a signé en 2017, Joakim Mæhle a eu besoin de temps pour exploser. Champion de Belgique avec "Schtroumpfs" en 2019, il réalise sa saison référence lors de l'exercice 2019/2020. Visé par l'Olympique de Marseille et son Head of Football Pablo Longoria (désormais président des Phocéens), le joueur a manqué de peu de rejoindre la Ligue 1. Un épisode mal vécu par le joueur qui a toutefois bien rebondi. Devenu international danois en septembre dernier, il s'est vite affirmé en sélection au poste de piston gauche dans le système de Kasper Hjulmand. Bloqué à droite où Daniel Wass est indiscutables depuis de longues années, Joakim Mæhle a pu faire étal de sa polyvalence au service de l'équipe. Ancien attaquant repositionné plus bas sur le terrain suite à de récurrents problèmes physiques dans sa jeunesse, il est devenu un contre attaquant hors pair.

Recruté l'hiver dernier par l'Atalanta, il ne met pas longtemps pour répondre aux principes de jeu de Gian Piero Gasperini et dispute 20 matches pour 2 passes décisives. En concurrence avec Robin Gosens et Hans Hateboer, il n'a pas toujours été titulaire, mais a accumulé pas mal de temps de jeu sur la seconde partie de saison. En confiance en club comme en sélection et terminant troisième de Serie A avec l'Atalanta, il débarquait plein de confiance à l'Euro 2020. Une insouciance rapidement mise à mal avec l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen dès le premier match contre la Finlande (défaite 1-0). Battu par la Belgique (2-1), le Danemark était dos au mur avant de jouer face à la Russie. Intéressant jusque-là dans le jeu, Joakim Mæhle a décidé de mettre les bouchées doubles.

Un joueur infatigable

Meilleur joueur du match contre la Sbornaya où il a multiplié les coups de boutoir côté gauche, il a parachevé le succès des siens avec un but (4-1). Une prestation qui permettait à son équipe de rallier les huitièmes de finale de l'Euro 2020 et de lancer son tournoi. De nouveau homme du match au tour suivant contre le Pays de Galles, il a marqué un but, délivré une passe décisive et provoqué un carton jaune. Une activité démentielle pour celui qui est surnommé au pays "Le Lapin Duracell du Danemark". Son coéquipier Thomas Delaney ne manquait pas de compliments envers lui après la victoire face aux Dragons : «il peut courir toute la journée et il le fait très bien, surtout en tant qu'arrière gauche avec son pied droit. Il a un moteur complètement fou. Au moment du carton rouge, je suis juste en train de lui dire "détends-toi maintenant, tu vas devoir courir demain aussi". Mais c'est un train de marchandises.»

Cela se traduit surtout dans l'aspect comptable. Défenseur le plus réaliste face aux buts (2 réalisations) à égalité avec Denzel Dumfries (Pays-Bas), Joakim Mæhle est aussi le défenseur qui a réalisé le plus de dribbles avec une moyenne de 2,7 par matches. A titre de comparaison, il est le sixième meilleur dribbleur du tournoi derrière Frenkie de Jong (Pays-Bas), Kevin De Bruyne (Belgique), Mikkel Damsgaard (Danemark), Alexander Isak (Suède) et Breel Embolo (Suisse). Véritable dragster côté gauche et doté d'un physique imposant (1m85) pour un joueur de couloir, il est aussi très technique et fait souvent des dégâts dans les lignes adverses. Cette capacité à faire les efforts et à apporter offensivement permet au Danemark de maintenir un danger constant à ses adversaires. Peu avare en effort, il est aussi là pour les retours défensifs.

En quart de finale, le droitier a de nouveau brillé contre la République Tchèque (2-1) avec une jolie offrande pour Kasper Dolberg, le second buteur danois. Un centre de l'extérieur du pied que Luka Modric n'aurait pas renié. «Il y en a eu beaucoup qui ont écrit que nous devrions avoir un gaucher sur l'aile gauche, alors j'ai pensé: "Maintenant, je vais centrer avec ce sacré bon pied droit, et puis nous verrons." Mais bien sûr, c'était avant tout un bon ballon en profondeur de Jannik (Vestergaard), un bon placement de ma part, puis Dolberg est juste là où il doit être et il la met au fond», résumait Joakim Mæhle après la rencontre. Sensation de cet Euro 2020, le Danemark peut compter sur son lapin fou de l'aile gauche pour ne pas tomber en panne en demi-finale. Il faudra bien cela face à des Anglais en pleine forme.