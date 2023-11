Équipe de France, PSG : Didier Deschamps réagit à la sortie remarquée de Luis Enrique sur Kylian Mbappé

Auteur d’un triplé samedi contre Reims (3-0) et meilleur buteur incontesté de la Ligue 1 (13 réalisations), Kylian Mbappé pensait rentrer de Champagne le sac à dos rempli d’éloges. Mais à la surprise générale, son entraîneur Luis Enrique l’a taclé publiquement après la rencontre. «Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire, mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion.»

Dans un Paris Saint-Germain habitué à s’agenouiller devant le Bondynois, les propos de l’Espagnol détonnent. Plus tard, en conférence de presse, Luis Enrique s’est expliqué. «Concernant Kylian, en termes de buts, je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s’améliorer et aider ses coéquipiers». Depuis, les médias ont indiqué que le numéro 7 francilien n’avait pas mal pris ces propos. Info ou discours de façade ?

Cet après-midi, Didier Deschamps n’a pas manqué d’être interrogé à ce sujet. Et le sélectionneur a tenté du mieux possible de ne pas faire de réponse polémique. « La patate chaude (rires). Les matches, je les vois. Ce n’est pas que je ne veux pas répondre, je ne vais pas rentrer dans données que je n’ai pas. Ça regarde Kylian et son coach Luis Enrique. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il a dit ce qu’il a dit, de la manière qu’il a dit. Il faut poser la question aux intéressés. Je ne sais pas ce qu’il lui demande à chaque match. Ici, il sait ce que j’attends de lui. Dans la gestion, la communication, je ne dis pas que ce n’est pas bien ce que Luis Enrique a fait, je peux le faire différemment. Ça peut arriver. C’est pas que Kylian. Les attaquants peuvent ne pas être spécialement performants, mais être décisifs, c’est ce qu’on demande aux attaquants », a-t-il déclaré, avant d’ajouter.

« Est-ce que les attaquants préfèrent un bon grand match et pas marquer ? Je n’en suis pas sûr. Les fréquences de match tous les trois, quatre jours, ce n’est pas facile aussi. Un attaquant, ce qu’on lui demande c’est d’être décisif. Et s’il y en a un qui est très performant là-dessus c’est Kylian. (…) Dans le management, il y a différentes choses. Chacun fait comme il le sent. Moi, je sais que mes joueurs savent ce que j’attends d’eux. Parler aux joueurs en passant par les médias… chacun fait comme il le sent sur le moment. » DD n’a pas voulu critiquer Luis Enrique, mais il a néanmoins bien fait comprendre qu’il n’aurait sans doute pas utilisé la même méthode que l’ancien boss de la Roja pour recadrer Mbappé.