Mercato : les 3 défenseurs centraux que vise le PSG

Luis Campos a déjà mis les mains dans le cambouis. Le directeur sportif portugais a avancé sur plusieurs noms ces dernières heures, avec les arrivées de Vitinha (Porto) et de Renato Sanches (LOSC) qui semblent donc se concrétiser sérieusement. Deux jolis renforts pour l'entrejeu, alors que Scamacca devrait être le joueur choisi pour ajouter de la qualité dans le secteur offensif.

Et en défense alors ? Et bien comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, c'est plutôt bien avancé pour Milan Skriniar, mais on est encore assez loin d'une arrivée du Slovaque, notamment parce que l'Inter n'abdique pas. Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe dévoile les alternatives.

Piocher au LOSC

On apprend donc qu'en plus du Milanais, il y a deux noms supplémentaires qui sont suivis par le club de la capitale. Et les deux ont l'étiquette LOSC. Il s'agit de Sven Botman, déjà au coeur de certaines rumeurs ces derniers jours. Le défenseur néerlandais de 22 ans, aussi suivi par l'AC Milan comme Renato, souhaite quitter le nord de la France et a également une belle cote en Premier League.

Puis, le PSG suit aussi son ancien coéquipier Gabriel Magalhães, parti à Arsenal il y a deux étés. Le défenseur brésilien sort d'une saison plutôt aboutie chez les Gunners et serait un renfort de poids pour les Parisiens, en plus d'être lui aussi encore assez jeune (24 ans). On devrait donc en savoir dans les prochains jours, mais pas de doutes, si la piste Skriniar n'aboutit pas, Luis Campos ne sera pas pris au dépourvu...