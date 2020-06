Real Madrid - Eibar : les compositions officielles

La Liga a repris ses droits jeudi soir avec le derby de Séville et ce soir c'est le Real Madrid qui retrouve la compétition. Le club merengue s'organise dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Le portier belge peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo en défense. Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Karim Benzema est accompagné en attaque par Rodrygo Goes et Eden Hazard.

La suite après cette publicité

De son côté, Eibar s'articule en 4-3-3 avec Marko Dmitrovic comme dernier rempart derrière Rober Correa, Paulo Oliveira, Arnaitz Arbilla et Rafa Soares. Le milieu de terrain est assuré par Sergio Alvarez, Edu Exposito et Sebastian Cristoforo alors que Fabian Orellana et Pablo De Blasis prennent place sur les côtés. Enfin, Kike Garcia est seul en attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard

Eibar : Dmitrovic - Correa, Oliveira, Arbilla, Soares - Cristoforo, Alvarez, Exposito, - Orellana, Kike, De Blasis