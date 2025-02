Le Barça donne des nouvelles du nouveau Camp Nou

La réouverture du Camp Nou est pour bientôt. Le Barça a confirmé que le calendrier de construction a été ajusté, notamment pour l’exécution du toit après la saison 2025/26. Les travaux avancent bien, avec l’installation du nouveau gazon prévue pour mi-avril, permettant potentiellement d’accueillir des matchs importants comme la demi-finale de la Ligue des Champions et les derniers matchs de Liga.

Le club a également indiqué sur son site internet que l’objectif est toujours de « rejouer des matchs de compétition officielle cette saison, avec une capacité partielle de plus de 60 000 spectateurs ». Le FC Barcelone tiendra, par ailleurs, une conférence d’information ce mardi à 18h00 sur Barça One, la plateforme de streaming du club, pour détailler les travaux du Spotify Camp Nou. La vice-présidente Elena Fort et le responsable des opérations Joan Sentelles présenteront l’état actuel des travaux et les détails de la réouverture partielle du stade.