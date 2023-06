Le Bayern Munich a choisi son grand attaquant, Igor Tudor en pole position pour remplacer Allegri à la Juve

Le Bayern veut chiper un joueur à Manchester City !

En Allemagne, le Bayern et son mercato font les gros titres de la presse locale. Skysports nous rapporte que le club allemand a fait de Julián Álvarez sa cible numéro 1 ! En interne, les dirigeants bavarois se sont mis d’accord pour miser sur l’attaquant de Manchester City. Même si Thomas Tuchel pousserait aussi pour Dusan Vlahovic, dont il apprécie le profil. À noter que le nom de Randal Kolo Muani est toujours dans cette liste des potentiels renforts en attaque pour le Bayern. Bref, l’été promet d’être mouvementé en Bavière…

La Vieille Dame rêve de Tudor !

En Italie, on retrouve Igor Tudor qui fait la couverture de Tuttosport ce vendredi. « Tudor fait un pas vers la Juve », titre le journal transalpin. En effet, d’après le média, il est le premier sur la liste des possibles successeurs de Massimiliano Allegri, si ce dernier venait à quitter Turin. Il y aurait même eu des contacts avec le club de La Vieille Dame, peut-on lire sur la Une de Tuttosport, qui précise tout de même que rien n’est encore fait… Le journal donne d’ailleurs légèrement plus de chances au scénario du maintien d’Allegri que celui d’une arrivée de Tudor.

Varane n’a pas peur de City !

Du côté de l’Angleterre, c’est un Français qui fait la Une. Il s’agit de Raphaël Varane qui a fait quelques déclarations avant le choc face à Manchester City, en finale de la Cup ce samedi (match à suivre en direct sur notre live commenté). « On sait qu’on peut battre City », a-t-il affirmé avant d’ajouter : « mais United a besoin d’une grande performance ». Des mots forts rapportés par The Guardian et qui font la Une de nombreux médias outre-Manche. C’est notamment le cas du Daily Mirror mais aussi du Daily Star. Et si Varane ne redoute pas City, il ne craint pas non plus Erling Haaland. Voilà ce qu’il a dit à propos du Norvégien : « Peur ? Pas question… Pourquoi ? C’est un très bon joueur, nous le savons tous. Mais le danger peut venir de partout avec City, c’est une équipe très complète. […] En tant que défenseur, la connexion (qu’Haaland a) surtout avec De Bruyne, ce genre de passes, c’est compliqué à défendre, alors nous essayons de couper cette connexion. »