Manchester City : la colère de Bernardo Silva

Manchester City prend déjà la porte dans cette Ligue des Champions, éliminé par un insatiable Real Madrid. Le triplé de Kylian Mbappé aura eu raison des hommes de Pep Guardiola, finalement défaits 3-1 et sortis dès les barrages. Les Skyblues ont pourtant soulevé le trophée il y a 20 mois seulement, avant de finir en demi-finale l’an passé. Bernardo Silva avait la mine des mauvais jours après cette élimination. Au micro de Canal+, le Portugais estime que son équipe a manqué de tout pour espérer contrarier les Madrilènes.

«On n’est pas content du tout. On n’était pas au niveau de ce match, de cet adversaire, avec l’intensité du Real Madrid. Ils ont été bien meilleurs ce soir. C’est dur pour nous cette saison. On a donné trop de choses à une équipe comme celle-là. Quand tu as des joueurs comme Vinicius, Kylian (Mbappé), c’est impossible de gagner le match. Félicitations à eux. Il faut qu’on travaille tous les jours car on n’est pas proche du niveau qu’on a donné par le passé, reconnaît le milieu de terrain avant de conclure. Le vestiaire est triste et frustré. On essaye de chercher des solutions. On sera plus fort les prochaines années pour essayer d’aller au bout cette fois. On est loin de ce qu’on veut faire.»