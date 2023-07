Inter Miami : les détails du contrat de Sergio Busquets dévoilés

Alors que l’Inter Miami doit officiellement présenter sa nouvelle recrue, Lionel Messi, à ses supporters ce dimanche (2h du matin heure française), les dirigeants du club de Major League Soccer en ont également profité pour refaire un point sur la signature de Sergio Busquets dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux. En effet, les détails du nouveau contrat de l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone n’avaient pas encore filtré. C’est désormais chose faite ! «L’Inter Miami CF signe un contrat avec le milieu de terrain Sergio Busquets […] jusqu’à la saison 2025 de la Major League Soccer (MLS)», peut-on notamment lire dans le communiqué du club étasunien.

«Il s’agit d’une opportunité spéciale et passionnante que je suis très heureux de saisir. Je suis impatient de franchir cette nouvelle étape de ma carrière avec l’Inter Miami. J’ai été impressionné par le club lorsque je suis venu avec Barcelone l’année dernière et maintenant je suis heureux et prêt à représenter le club moi-même. Je suis impatient de contribuer au succès de ce club ambitieux» a confié de son côté Sergio Busquets. L’ancien joueur du FC Barcelone devrait d’ailleurs «rejoindre sa nouvelle équipe dans les prochains jours» précise le communiqué de l’Inter Miami.

