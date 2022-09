EdF : Axel Disasi très déçu d'être absent de la liste

Alors que Benoît Badiashile et Youssouf Fofana ont fêté leur première sélection avec l'équipe de France ce jeudi - face à l'Autriche (2-0) - l'autre Monégasque du moment, Axel Disasi (24 ans), manquait à l'appel. Alors que son nom circulait pour prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps, le capitaine de l'ASM a avoué sa déception de ne pas être appelé au micro de RMC, ce vendredi, mais attend patiemment son tour.

«C'est dans un coin de ma tête, quand on performe, on touche des objectifs hauts et l'équipe de France, il n'y a rien de plus haut. Je m'en rapproche et il faut maintenant confirmer cela. Je me suis plus affirmé en dehors et sur le terrain, pour cette nouvelle saison, je voulais passer un cap, cela passait par cela. Je me suis mis à plus bosser, cela me réussit bien et grâce à la confiance du coach. Tout se passe bien, je peux prétendre à certaines choses, a-t-il expliqué avant d'évoquer son absence de la dernière liste. Comme j'ai vu que mon nom circulait avant la liste, j'étais aux aguets, mais quand j'ai appris que je n'ai pas été sélectionné... je vais rester poli, mais voilà (rires). Je continue et on verra».