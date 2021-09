Les incroyables ventes de Chelsea sur le mercato !

L'an dernier, Chelsea a sorti la machine à billets sur le marché des transferts pour retrouver une équipe très compétitive. Avec près de 250 millions d'euros dépensés pour Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Édouard Mendy, Malang Sarr et Thiago Silva, les Blues ont fait de gros efforts financiers. Cette année, les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions n'allaient évidemment pas faire autant de folies, mais ils ont bouclé l'arrivée de Romelu Lukaku en provenance de l'Inter Milan contre 115 millions d'euros. Un chiffre énorme auquel s'ajoutent les 5 millions d'euros du prêt avec option d'achat de Saúl Ñíguez. Pourtant, ces deux transferts - auxquels s'ajoute la venue libre de Marcus Bettinelli (Fulham) - ont déjà été facilement compensé. La directrice générale des Blues, Marina Granovskaïa et ses équipes ont fait un travail de longue haleine pour faire rentrer de l'argent et aussi libérer de la place dans l'effectif du club londonien.

La suite après cette publicité

Ainsi, pas moins de 44 joueurs sont partis cet puisque le jeune Faustino Anjorin vient de quitter le club quelques heures après la fin du mercato. Certes, ils n'ont pas tous rapporté de l'argent. Marco Van Ginkel (28 ans), Danilo Pantic (24 ans), Izzy Borwn (24 ans), Willy Caballero (39 ans) et Jamal Blackman (27 ans) sont partis libres comme quatre jeunes évoluant avec la réserve. À cela se rajoutent les prêts secs de 17 éléments qui vont alléger la masse salariale. Les 17 autres joueurs ont par contre permis de récolter pas moins de 152,09 millions d'euros dont 39,14 millions d'euros proviennent de la réserve. On notera particulièrement la vente de Marc Guehi (21 ans) pour 23,34 millions d'euros à Crystal Palace. Valentino Livramento (5,9M€, Southampton), Ike Ugbo (3,5M€, Genk), Lewis Bate (1,75M€, Leeds United) et Dynel Simeu (1,75M€) ont aussi permis de mettre de l'argent de côté.

Plus de 150 M€ récoltés

Outre l'argent obtenu grâce à son académie, Chelsea a aussi glané 3,15 millions d'euros avec les prêts payants de Tiemoué Bakayoko (AC Milan), Kenedy (Flamengo), Emerson (Olympique Lyonnais) et Michy Batshuayi (Besiktas) qui pourraient conduire à de nouveaux transferts l'été prochain. C'est d'ailleurs grâce à un prêt que Fikayo Tomori (23 ans) a explosé à l'AC Milan. Le défenseur central anglais a vu le club lombard mettre 29,2 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Un chiffre très élevé pour un joueur qui n'aura fait que 27 matches avec l'équipe première des Blues. Également concerné par un prêt l'an dernier comme il l'a déjà connu à 6 reprises dans sa carrière, Victor Moses (30 ans) n'est plus un joueur de Chelsea puisque le Spartak Moscou a dépensé 5 millions d'euros pour le Nigérian.

Prêté au Genoa l'an dernier, Davide Zappacosta (29 ans) a lui été vendu pour 9 millions d'euros au Genoa alors qu'il n'avait plus le moindre avenir au sein du club anglais depuis un bon moment. Olivier Giroud (34 ans) arrivait de côté en bout de course avec les Blues et il a finalement opté pour un transfert à l'AC Milan. Celui-ci a rapporté 1 million d'euros au club londonien. Tous ces joueurs n'auraient pas pu faire mieux qu'un rôle de remplaçant au sein des Blues et ce rôle est celui que devait endosser Tammy Abraham (23 ans) et Kurt Zouma (26 ans). Les deux hommes ont respectivement rapporté 40 et 35 millions d'euros pour leurs transferts à l'AS Roma et à West Ham alors qu'ils n'entraient pas dans les plans de Thomas Tuchel. Un vrai coup de maître pour Chelsea qui empochera 162,09 millions d'euros si l’option d’achat de Faustino Anjorin (19 ans) prêté au Lokomotiv Moscou gratuitement mais avec une option d’achat de 10M€ se confirme (Chelsea disposant d’une clause de rachat de 20M€). Un mercato solide sur le plan des départs pour Chelsea qui s'est activé jusqu'au bout du mercato.