PAOK-OM : les compositions officielles

Une semaine après la première manche de ce quart de finale de Ligue Europa Conférence au sein d’un Vélodrome en éruption mais dans une ambiance ternie par de nombreux incidents en tribunes, l’OM se déplace en Grèce sur la pelouse du PAOK Salonique (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00 sur FM). Vainqueurs 2-1 à l'aller, les Olympiens sont prévenus. Marseille va être reçu plus que chaleureusement par le 2ème du championnat hellénique. Dimitri Payet et ses partenaires ne doivent surtout pas perdre pour se qualifier pour les demi-finales sans passer par une éventuelle prolongation. En grande forme en ce moment, les Phocéens doivent une nouvelle fois prouver qu’ils méritent leur place dans le dernier carré de la compétition face à un adversaire à leur portée, mais sans leurs supporters.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne la feuille de match, Sampaoli doit faire avec de nombreuses absences de taille. À commencer par celles de Bouba Kamara, Gerson et Dieng, tous les trois suspendus. Milik, encore trop juste, est laissé au repos. Dimitri Payet, le capitaine olympien, est bien titulaire. Il est accompagné par Cédric Bakambu sur le front de l'attaque. Au milieu, Guendouzi prend place comme à son habitude, avec Gueye à ses côtés. Lirola et Harit se chargeront d'animer les couloirs. Comme depuis le début de saison, c'est Mandanda qui garde la cage phocéenne lors des soirées européennes. Pour Lucescu Razvan, on repart sur du classique avec notamment Kurtic dans l'entrejeu et Akpom en pointe.

Les compositions d’équipe :

PAOK : Paschalakis – Lyratzis, Ingason, Crespo, Vierinha – Kurtic, Augosto - Zivkovic, El Kaddouri, Bisewar - Akpom

Marseille : Mandanda – Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres – Lirola, Guendouzi, Gueye, Harit, Bakambu, Payet