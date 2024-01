Ajax : Jordan Henderson justifie son choix de carrière

Jordan Henderson (33 ans) est officiellement un joueur de l’Ajax Amsterdam depuis hier soir. Le milieu de terrain vient de parapher un contrat deux ans et demi avec le club d’Eredivisie après un passage express à Al-Ettifaq pendant six mois. En conférence de presse de présentation, l’Anglais s’est dit ravi de rejoindre Amsterdam : « L’Ajax est l’un des plus grands clubs du monde, le plus grand club des Pays-Bas, et j’ai senti que c’était une grande opportunité pour moi personnellement de venir dans un grand club, d’essayer d’aider ce club à aller de l’avant. J’ai senti que c’était l’occasion parfaite de venir dans un club aussi grand et de montrer ce que j’ai essayé de faire toute ma vie : me consacrer au football. »

La suite après cette publicité

« L’accueil ici a été incroyable et je suis très heureux d’avoir l’opportunité de travailler dans un grand club de football et de rendre la confiance qu’on m’a témoignée ». L’ancien capitaine de Liverpool voit grand pour son nouveau club : « Au cours des deux ans et demi à venir, je donnerai tout ce que j’ai pour remettre le club sur les rails et pour qu’il connaisse le plus grand succès possible. »