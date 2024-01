Jordan Henderson rejoint l’Ajax Amsterdam

Après une courte expérience du côté de l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ettifaq, Jordan Henderson (33 ans) a finalement opté pour un retour en Europe. L’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui n’était plus en phase avec le contexte saoudien, s’est ainsi engagé du côté de l’Ajax Amsterdam, actuel 5e d’Eredivisie.

Auteur de 5 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues avec la formation saoudienne, l’international anglais (81 sélections, 3 buts) va donc apporter toute son expérience au club batave. «L’Ajax a trouvé un accord avec Jordan Henderson concernant son arrivée à Amsterdam. L’ancien joueur de Sunderland et Liverpool, sans transfert, a signé un accord avec l’Ajax pour une durée de deux ans et demi, jusqu’au 30 juin 2026 », précise le communiqué pour officialiser la nouvelle.