Atlético : la terrible disette d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est heureux. Après deux années difficiles au FC Barcelone, l'international tricolore a retrouvé la joie de vivre à l'Atlético de Madrid. Un club où il va rester, lui qui est prêté avec option d'achat par les Blaugranas. En effet, la presse ibérique a annoncé récemment que les Colchoneros voulaient le garder définitivement et qu'ils allaient débourser les 40 M€ réclamés par les Culés (sans compter les 10M€ de bonus éventuels). Mais les Madrilènes ne devraient payer qu'en 2023.

Trois mois sans marquer

Son avenir déjà scellé, Grizi peut se concentrer sur le terrain sans se polluer l'esprit. Pièce maîtresse aux yeux de Diego Simeone, l'entraîneur qui le connaît par cœur, le Français (21 titularisations en 28 matches) ne ménage pas ses efforts aussi bien défensifs qu'offensifs. Son entente avec João Félix, qu'il rend meilleur, est aussi une réussite.

Bref, tout va pour le mieux pour le champion du monde 2018. Enfin, presque. Le Français (8 buts, 6 assists) traverse une terrible période de disette. En effet, il n'a plus marqué depuis 9 rencontres toutes compétitions confondues. Son dernier but en compétition officielle date du 6 janvier. C'était lors de l'écrasante victoire face au Rayo Majadahonda en Coupe du Roi. Depuis, plus rien. Alors, bien sûr, Griezmann a été absent quelques semaines suite à une nouvelle blessure à la cuisse.

Grizi muet mais précieux pour Simeone et l'Atléti

Mais depuis son retour, il n'a plus trouvé le chemin des filets, soit 9 rencontres et même 11 si on compte ses deux matches en équipe de France face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. En Liga, le natif de Mâcon est muet depuis bien plus longtemps. En effet, sa dernière réalisation en championnat d'Espagne date du 28 novembre. C'était lors du succès 4-1 face à Cadiz (15ème journée). Une disette qui dure pour l'ancien de la Real Sociedad et qui inquiète AS.

«L'abîme alarmant de Griezmann», titre le quotidien espagnol qui ajoute : «le Français en est à neuf matches sans but. Impeccable au niveau de son travail, son apport de buteur est un échec». Ce n'est pas la première fois que le joueur de 31 ans connaît une période de disette dans sa carrière. Malgré cela, il conserve la confiance de Simeone et des Colchoneros, à qui il apporte bien plus que des buts. Toutefois, il aura l'opportunité de retrouver le chemin des filets mercredi soir face à Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions. Une compétition où Griezmann n'a plus marqué depuis le 7 décembre, soit trois rencontres (les deux matches contre MU et l'aller contre Man City).