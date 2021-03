Le plan du FC Barcelone pour attirer Sergio Agüero, la Juventus a trouvé son sauveur pour la fin de saison

La suite après cette publicité

Le plan de Laporta afin de faire venir Agüero

C'est une promesse de campagne de Joan Laporta, candidat afin de redevenir président du FC Barcelone dans les prochaines semaines. L'Espagnol veut faire venir l'été prochain, l'actuel attaquant de Manchester City, Sergio Agüero. Ce dernier sera libre en juin et rien ne dit jusqu'à présent que les Citizens ont l'intention de le prolonger. The Times dévoile ce matin le plan de Laporta afin de faire venir l'Argentin. Pour lui, tout repose sur une prolongation de contrat de Lionel Messi. Si La Pulga prolonge, elle pourrait servir d'intermédiaire à la venue d'Agüero. Il va donc falloir commencer par être convaincant auprès de Messi pour que le candidat à la présidence réussisse son coup sur le marché des transferts.

L'arbitrage fait polémique après la qualification du Barça

Une remontada «grandiose, épique» ! Voilà les titres pleins d'enthousiasme de la presse catalane et notamment de Sport et Mundo Deportivo en ce lendemain d'exploit du FC Barcelone. Battus 0-2 à l'aller par le Séville FC, les Blaugranas ont renversé la situation (3-0 après prolongations) grâce à Ousmane Dembélé, Gerard Piqué et Martin Braithwaite., Mais ce succès ne fait pas l'unanimité dans la presse espagnole du jour. Estadio Deportivo écrit que l'élimination de Séville «fait mal», surtout que les Andalous ont eu l'occasion de se qualifier en bénéficiant d'un penalty, raté par Ocampos à la 73e min. Mais le média remet aussi en cause l'arbitrage, coupable selon lui d'avoir oublié d'expulser Mingueza, alors que Fernando l'a été avant le but de Piqué, et d'avoir fermé les yeux sur deux mains dans la surface catalane. As va dans le même sens et estime que la qualification du Barça s'est faite «dans la polémique». Une main de Clément Lenglet dans la surface aurait dû être sifflée notamment pour le média. Bref, ce choc va faire encore beaucoup parler.

La Juve retrouve Morata

Buteur une seule minute après son entrée en jeu mardi soir pour son retour à la compétition contre La Spezia (3-0), Alvaro Morata a marqué les esprits. Il a surtout rappelé aux supporters de la Juventus et aux médias qu'il était peut-être l'homme qu'il manquait à la Vieille Dame pour cette fin de saison. La Gazzetta dello sport lui consacre un article ce matin qui décrit son influence sur le jeu et l'efficacité des Turinois cette saison. Il y aurait clairement une équipe avec Morata et une sans l'Espagnol. Surtout, il permet à Cristiano Ronaldo de s'exprimer parfaitement. L'ancien Madrilène a donc du «poids» dans cette équipe et c'est peut-être ce genre de leader qu'il manquait à la Juve dans la course au titre.