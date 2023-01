Ligue 1 : Troyes enfonce Strasbourg à la Meinau

Cela a sans doute échappé à plus d’un, mais oui, la 17e journée de Ligue 1 se poursuivait ce lundi après-midi. Et pour l’occasion, Strasbourg, battu dans les derniers instants au Parc des Princes, pour la reprise de la L1 (1-2), devait entamer cette nouvelle année de la meilleure des manières, afin d’oublier ce début de saison délicat. Mais en face, on retrouvait un nouvel ESTAC, porté par Patrick Kisnorbo. L’Australien entamait son deuxième match sur le banc du club aubois, après le nul concédé contre Nantes (0-0).

Le RCSA se montrait intéressant dans son début de match, mais en quelques minutes, tout a basculé. Sur la première situation troyenne, Baldé transmettait à Odobert, dont le tir revenait sur Ripart, qui pouvait finir de près (1-0, 16e). Quelques minutes plus tard, Palmer-Brown et Bruus tentaient de combiner dans la surface, mais Djiku repoussait dans l’axe et directement sur Lopes, qui a lâché un puissant tir rasant du gauche pour faire le break (2-0, 20e). Les Alsaciens étaient au fond du gouffre et il fallait un Sels vigilant pour éviter le naufrage, devant Lopes (24e).

Festival de beaux buts à la Meineau

En grande difficulté, le RCSA a su se réveiller au meilleur des moments et juste avant la pause, Bellegarde pouvait reprendre un centre mal dégagé par la défense de l’ESTAC et prolonger vers Diallo, qui réduisait le score (2-1, 41e). Après la pause, Strasbourg continuait de pousser pour égaliser, en démarrant bien sa seconde période. Dans les vingt mètres, Doukouré déclenchait une très belle frappe flottante de l’extérieur du pied droit pour égaliser, avec l’aide de la transversale (2-2, 54e). Un bijou.

Strasbourg avait alors repris l’ascendant psychologique et pouvait même espérer une victoire. Mais finalement, les hommes de Stéphan se sont relâchés et Troyes poussait pour reprendre l’avantage. Et finalement, d’une magnifique reprise de volée à l’entrée de la surface, Chavalerin permettait à l’ESTAC d’avoir le dernier mot dans cette rencontre. L’ESTAC est 13e de Ligue 1 avant de recevoir l’OM, alors que Strasbourg, toujours avant-dernier du classement, devra absolument remporter sa première victoire à domicile contre Lens pour s’éloigner de la relégation.