Monaco : Alexander Nübel et Malang Sarr quittent le club

L’AS Monaco a officialisé ce vendredi les départs d’Alexander Nübel et de Malang Sarr. Prêtés respectivement par le Bayern Munich et par Chelsea cette saison, les deux joueurs retourneront dans leur club à partir du 30 juin. Arrivé à l’été 2021, Nübel aura disputé 97 rencontres sur le Rocher, sans jamais véritablement faire l’unanimité auprès de ses supporters. Blessé depuis mars, Malang Sarr aura lui porté le maillot monégasque à seulement 17 reprises.

«Tous deux arrivés en fin de prêt à l’issue de cette saison 2022-2023, le portier allemand Alexander Nübel et le défenseur central tricolore Malang Sarr retourneront dans leur club respectif à compter du 30 juin prochain. L’AS Monaco remercie Alexander et Malang pour leur investissement et leur souhaite bonne chance pour la suite», peut-on lire dans le communiqué publié par le club.

