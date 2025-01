Serie A : la Juventus Turin s’offre le scalp de l’AC Milan

Il y a quelques semaines, Sergio Conceicao débutait parfaitement son mandat sur le banc de l’AC Milan en renversant la Juventus Turin en demi-finale de Supercoupe d’Italie (1-2). Ce samedi, le remake de ce classique transalpin avait lieu à Turin où la Vieille Dame avait bien envie de prendre sa revanche. En première période, les débats ont été équilibrés. Alors que les occasions se multipliant des deux côtés du terrain, aucune des deux équipes n’a su prendre l’ascendant lors d’un premier acte assez animé.

C’est finalement au retour des vestiaires que la Juve a pris le dessus sur les Rossoneri. Remuant depuis le début du match, Samuel Mbangula a ouvert la marque grâce à une frappe contrée qui a touché la barre avant de tromper Mike Maignan (1-0, 59e). Quelques minutes plus tard, Timothy Weah, bien lancé par Thuram, a doublé la mise d’un joli tir croisé qui n’a laissé aucune chance à Maignan (2-0, 64e). Solides défensivement, les hommes de Thiago Motta ont tenu bon malgré les opportunités milanaises (79e, 89e) et le score n’a pas bougé. Avec ce succès important, la Juventus grimpe provisoirement à la 4e place. Première défaite pour l’AC Milan sous l’ère Conceicao et les Lombards stagnent à la 8e place.