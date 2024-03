Jonathan Clauss n’est plus le même depuis qu’il est à l’OM

Cela avait provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux et les instances du football français s’étaient même immiscées dans l’affaire. Au détour d’une interview explosive accordée au Canal Football Club, Medhi Benatia avait lâché ses vérités sur Jonathan Clauss. Pointé du doigt par la direction marseillaise pour un comportement trop dilettante, le défenseur droit est également de plus en plus ciblé par les supporters de Marseille pour ses prestations en dents de scie et son manque d’implication. Certains l’accusent même de privilégier la sélection.

Passé par le niveau amateur, le natif de Strasbourg évolue en équipe de France depuis 2022 et semble bien parti pour faire l’Euro avec les Bleus. Présent lors de ce rassemblement de mars, l’ancien du RC Lens a été interrogé sur son passage à l’OM jusque-là. Et pour Clauss, tout a changé sur la Canebière : «comme je l’ai dit, l’Olympique de Marseille ça reste un grand d’Europe. Et dans un grand d’Europe, vous n’avez pas le droit à l’erreur. On est passionné par ce club, on est passionné par ses supporteurs, on est passionné par cette pression. Ça se gère du mieux possible. On en apprend encore tous les jours, mais oui je ne suis plus le même joueur.»