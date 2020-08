Ibrahimovic et l'AC Milan vers un accord ?

Hier, l’agent de Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, annonçait des négociations en cours avec le club rossonero dans le but de faire prolonger le Suédois de 38 ans. Seulement, des questions d’argent bloquaient celles-ci. Mais selon la Gazzetta dello Sport, si l’ancien Parisien réclame 7,5 M€ par an alors que le club lui en propose 6 M€, les deux parties pourraient se mettre d’accord pour un montant avoisinant les 7 M€ nets par an.

Un accord final qui pourrait mettre fin aux spéculations présentes depuis maintenant plusieurs semaines, et qui permettrait aux dirigeants milanais de se tourner vers d’autres priorités en ce qui concerne le recrutement, notamment Tiémoué Bakayoko.