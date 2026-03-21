L2 : Troyes pulvérise Dunkerque, Reims s’impose à Guingamp

Ce samedi après-midi, le leader troyen recevait Dunkerque à l’occasion de la 28e journée de Ligue 2, les Nordistes occupant la 8e place au classement. Dès l’entame de match, les locaux ont ouvert le score par Adeline dès la première minute (1-0). Les visiteurs ont répondu à la 21e grâce à Bokele Mputu, mais la rencontre a basculé peu après avec l’expulsion directe de Zossou, sanctionné pour une grosse faute. Avant la pause, Bentayeb a redonné l’avantage à Troyes (2-1), avant de s’offrir un doublé en seconde période (3-1). Ripart a même inscrit le but du 4-1 à la 87e minute, avant qu’El Idrissy ne scelle le score à 5-1 dans le temps additionnel (90+4).

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Avec ce succès, Troyes conserve sa place de leader de Ligue 2, devant l’ASSE qui joue Annecy ce soir, tandis que Dunkerque reste 8e. De son côté, Guingamp, 10e avant cette rencontre, recevait Reims. Dès le premier quart d’heure, les visiteurs ont ouvert le score grâce à Daramy. Mafouta a ensuite manqué un penalty à la 51e, laissant passer une grosse occasion d’égaliser, avant que Gbane ne vienne inscrire un deuxième but à la 70e (0-2). Avec ce succès, Reims remonte à la 5e place et se rapproche du Red Star et du Mans, laissant Rodez à deux points derrière. Guingamp reste 10e, à égalité de points avec Annecy, Dunkerque et Pau (39 points).