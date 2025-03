FC Barcelone : le message fort d’Hansi Flick sur l’état de l’équipe

Ces derniers jours n’ont pas forcément été évidents à gérer pour le FC Barcelone. En effet, ce samedi, le club catalan a annoncé la mort de son médecin Carles Miñarro Garcia avant d’affronter Osasuna. Une terrible nouvelle pour le club catalan qui est depuis en état de choc. Devant défier Benfica ce mardi à 18h45, le FC Barcelone n’est pas dans les meilleures dispositions, mais tentera de conserver son avantage du match aller (1-0) pour espérer se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Hans-Dieter Flick s’est montré rassurant sur l’état d’esprit de son équipe avant ce match très important pour les Blaugranas.

«Je pense que l’équipe gère bien la situation. Nous sommes très concentrés sur le match, je l’ai déjà dit après Lisbonne, ce n’était que le premier match. Le président a aussi dit quelque chose dans le vestiaire, il l’a dit dimanche et j’ai parlé à l’équipe hier. C’est une grande perte, c’était une grande personne et un grand médecin. Il a été incroyable pour l’équipe et pour le club, il était une pièce fondamentale de notre équipe. Il va nous manquer, mais parfois, c’est la vie. Nous voulons jouer pour lui, dans cette situation, c’est très important de gagner pour lui. Nous sommes prêts. Nous devons continuer, c’est notre travail. C’est une situation importante pour le club et nous voulons bien faire», a-t-il déclaré.