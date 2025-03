Ligue des Champions : le FC Barcelone est toujours en état de choc après la mort de son médecin

«Le FC Barcelone est profondément attristé d’annoncer le décès du médecin de la première équipe Carles Miñarro Garcia ce soir. Pour cette raison, le match entre le FC Barcelone et le CA Osasuna a été reporté à une date ultérieure. Le conseil d’administration du FC Barcelone et tout le personnel présentent nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile», annonçait ainsi le FC Barcelone samedi dernier. Pleurant la mort de l’homme de 53 ans des suites d’une crise cardiaque, le FC Barcelone poursuit son deuil au cours des derniers jours pour une personne appréciée dans le club où il officiait depuis 2017. Intégrant l’équipe première cette saison après avoir travaillé dans la section futsal, Carles Miñarro avait succédé au docteur Xavier Valle et avait fait l’unanimité au sein du groupe blaugrana. Il a reçu de nombreux messages d’hommage.

«Difficile de croire et d’accepter tout ce qui s’est passé… Carles, merci beaucoup pour tout ce que tu m’as aidé, non seulement cette année, mais tout au long de ma carrière. Tu nous manqueras beaucoup, et ta personne restera toujours gravée dans nos cœurs et dans les cœurs de ma famille. Doc DEP (repose en paix)» exprimait notamment Dani Olmo. «Nous sommes sous le choc parce que tout a été très soudain. Nous avons contacté sa famille, sa mère et son épouse. Pour présenter nos condoléances en ces moments douloureux, surtout pour eux. Nous voulions qu’ils le sachent immédiatement, car c’est une nouvelle très importante et encore plus lorsqu’elle implique la suspension du match. Carles laisse deux enfants, Gérard et Anna, également à sa femme, qui a été très touchée, comme il est logique et normal. Il faut être à leurs côtés […] Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la responsabilité de cette décision de leur compréhension, car je crois que nous avons fait de notre mieux et que nous avons pris la décision que nous aurions dû prendre. Merci beaucoup», soulignait de son côté le président du club catalan Joan Laporta.

Hansi Flick, Gavi et Dani Olmo sont très touchés

Endeuillé le FC Barcelone essaye tant bien que mal de se remettre de cet événement tragique qui a eu un réel impact sur le groupe comme le rapporte Mundo Deportivo. Voulant lui rendre un hommage mérité, les Blaugranas ont demandé à l’UEFA de respecter une minute de silence ce mardi à 18h45 juste avant le coup d’envoi du 1/8e de finale de retour de Ligue des Champions contre Benfica. Une exigence qui devrait être acceptée par l’UEFA d’autant que mercredi dernier avant le 1/8e de finale aller entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, une minute de silence avait été observée en l’hommage de Javier Dorado, ancien Merengue décidé à 48 ans d’une leucémie.

Autre changement dans le protocole de la Ligue des Champions, seul Hans-Dieter Flick est attendu ce lundi à 13 heures en conférence de presse. Aucun joueur ne sera là pour marquer un signe de deuil alors qu’habituellement, il y a toujours un joueur qui est présent dans ce genre de situation. Outre l’aspect technique, le côté émotionnel reste très présent du côté du FC Barcelone. Le coach Hans-Dieter Flick reste très touché par les événements puisque c’est lui qui a dû gérer la situation après la mort du médecin à l’hôtel. Le technicien allemand a contacté la famille de Carles Miñarro Garcia en premier lieu puis le président Joan Laporta juste derrière. Personne d’autre n’était alors au courant et les joueurs n’ont eu connaissance de la triste nouvelle qu’à leur arrivée au stade de Montjuïc.

Proche de Carles Miñarro Garcia dont il était le supérieur hiérarchique, le docteur Ricard Pruna est également très touché par la situation comme plusieurs éléments du groupe. Les joueurs qui ont été les plus attristés de la nouvelle sont Gavi qui a fondu en larmes et Dani Olmo qui connaissait personnellement Carles Miñarro Garcia puisque ce dernier avait été le médecin de son père et était resté proche de sa famille. Le groupe s’est montré uni, notamment dimanche matin lors de l’entraînement où ils se sont recueillis. Devant rechausser les crampons ce mardi à 18h45, ces derniers risquent d’être encore affectés par la situation surtout que l’enterrement de Carles Miñarro Garcia aura lieu ce mardi matin, soit quelques heures avant ce match fatidique contre Benfica.