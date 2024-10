OL - Besiktas : Moussa Niakhaté est choqué

Trente tirs, neuf cadrés, mais à l’arrivée, aucun but pour l’Olympique Lyonnais défait par Besiktas (0-1) en Ligue Europa, ce jeudi. Malgré leur nette domination, les hommes de Pierre Sage ont été surpris par l’une des nombreuses transitions de l’équipe turque en deuxième période et par ce but de Gelson Fernandes (71e). Après la rencontre, Moussa Niakhaté s’est exprimé pour en zone mixte et a affirmé être « choqué » par l’issue de cette rencontre.

« C’est impressionnant de voir que l’on n’a pas gagné ce match. On a eu je ne sais combien d’opportunités et on n’est pas arrivé à l’emporter. C’est la dure réalité du football, un manque d’efficacité dans les deux surfaces. On a des occasions loupées, mais dans notre surface, quand on concède aussi peu d’occasions, on ne doit pas perdre. Le mot frustrant est faible. La performance est à l’image de nos dernières sorties. On est plus qu’au niveau, on était supérieur à notre adversaire. Et voilà, ça ne sert à rien de parler de la performance, car le résultat ne va pas avec. On est déçu. On faisait trois matches, trois victoires, on prenait une sérieuse option pour la qualification. On le méritait, alors ça fait mal », a lâché le défenseur sénégalais de Lyon, 10e du classement de cette phase de championnat et qui se déplacera à Hoffenheim lors de la prochaine journée.