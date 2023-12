Naples : Walter Mazzarri n’est pas inquiet

Le Napoli a de nouveau chuté. Cette fois-ci face à la Juventus Turin (1-0), pour le compte de la 15e journée de Serie A, vendredi soir. Le quatrième revers lors des cinq dernières rencontres TCC. Pas de quoi inquiéter Walter Mazzarri, venu remplacer Rudi Garcia sur le banc napolitain. «Je reste confiant», confesse le tacticien de 62 ans après la défaite contre la Vielle Dame.

«Une série de résultats suffit pour revenir près du sommet. Pour le moment, cela ne sert à rien de regarder le classement, si je suis ici, cela signifie que les choses n’allaient pas. Ça ne se passait pas bien avant non plus. Ce soir (vendredi, ndlr), nous ne méritions absolument pas de perdre le match. Pensons maintenant à nous qualifier pour la Ligue des Champions, et ensuite nous aurons l’occasion de nous relancer en championnat aussi», raconte Mazzarri. En C1, Naples n’a besoin que d’un petit point pour écarter Braga des 1/8es de finale. Réponse mardi soir, à 21h.