Atlético de Madrid : la déclaration d’amour émotive de Diego Simeone

Visage de l’Atlético de Madrid depuis 2011, Diego Simeone est devenu l’un des coachs les plus emblématiques du football actuel. Remportant de nombreux titres avec les Colchoneros, le technicien argentin s’est également fait un nom grâce à son identité de jeu très marquée et par sa hargne symbolique du jeu de son équipe. Toujours en place treize ans après son arrivée, El Cholo est intouchable et est bien parti pour rester encore longtemps à la tête des Matelassiers.

Interrogé par DAZN ce samedi soir après la victoire arrachée face à Alavès, le coach de 54 ans a mis fin brusquement à l’interview d’après-match après avoir montré tout son amour à l’Atlético : «tel que vous me voyez, je vis le moment présent. Nous passons un bon moment et les joueurs travaillent de manière responsable. Je suis calme, en paix. Je suis dans un endroit que… (il devient émotif) que j’aime tant, et c’est tout. Au revoir.» Pour rappel, Simeone disputait hier son 700e match à la tête du club madrilène.