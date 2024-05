Inter : le changement de président et de propriétaire est acté !

L’ère Sunning de Steven Zhang à l’Inter est officiellement terminée. L’ancien président et propriétaire de l’Inter n’a pas remboursé dans les délais fixés la dette de 375 millions d’euros envers le fonds américain Oaktree, qui devient ainsi le nouveau propriétaire du club des Nerazzurri : «Le FC Internazionale appartient à Oaktree. Depuis le 22 mai 2024, les fonds gérés par Oaktree Capital Management, LP (« Oaktree ») sont propriétaires du FC Internazionale Milano (« Inter » ou le « Club »). Cela fait suite au non-remboursement du prêt de trois ans accordé par Oaktree aux holdings de l’Inter, qui a expiré le 21 mai 2024 avec un solde total d’environ 395 millions d’euros. Oaktree ambitionne d’obtenir les meilleurs résultats pour la prospérité à long terme de l’Inter, en mettant d’abord l’accent sur la stabilité opérationnelle et financière du Club et de ses parties prenantes. Oaktree a un grand respect pour l’histoire de l’Inter, la passion des joueurs, la fidélité des supporters de l’Inter, il a également une grande estime pour le rôle important du Club envers la ville de Milan, l’Italie et la communauté sportive mondiale» est-il écrit dans le communiqué officiel.

La suite après cette publicité

Alejandro Cano, directeur général et co-responsable Europe de la stratégie Global Opportunities d’Oaktree, a commenté : «En tant que nouveau propriétaire, nous connaissons notre grande responsabilité envers la communauté et l’héritage historique de l’Inter. Nous sommes engagés dans le succès à long terme des Nerazzurri et pensons que nos ambitions pour le Club rejoignent celles de ses supporters passionnés en Italie et dans le monde. Notre objectif initial est la stabilité opérationnelle et financière du Club. Nous avons un grand respect pour l’équipe de direction de l’Inter et sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour assurer un leadership fort au Club». Oaktree devra verser à Suning la différence entre la valorisation boursière du club (on parle de 850 millions d’euros, dettes comprises) et le montant du prêt non remboursé. Le fonds américain pourra ainsi prendre possession non seulement de 68% des parts du club aux mains de Suning, mais aussi des 31% détenus par Lionrock, allié du groupe chinois.