PSG - FC Barcelone : l’Espagne se moque de Kylian Mbappé

C’était un match dans le match. Ce mercredi soir, il y avait PSG-FC Barcelone bien sûr, mais il y avait aussi Kylian Mbappé contre le Barça aussi. Le Bondynois, très suivi en Espagne, encore plus depuis qu’il est annoncé au Real Madrid cet été, était observé face à son futur rival. Au-delà de ça, Kylian Mbappé devait aussi répondre présent dans un grand rendez-vous européen alors que le PSG convoite toujours une C1. Mais ce ne sera pas pour cette fois, au contraire. Dans ce quart de finale aller, l’attaquant du PSG a été complètement transparent (noté 3 par la rédaction FM), incapable de faire des différences et d’enflammer une rencontre que son équipe avait bien besoin d’enflammer.

Forcément, face au Barça, qui n’est plus le grand Barça de l’époque Messi-Suarez-Neymar, les attentes autour de Kylian Mbappé étaient grandes. Et la presse espagnole n’a pas manqué de souligner que l’international français a été bien décevant dans cette rencontre, voire même le pire offensif parisien du match. Le quotidien catalan Mundo Deportivo n’a d’ailleurs pas manqué de tacler Kylian Mbappé. « Le bourreau du Barça lors du précédent tour de qualification 2021 avec quatre buts- trois à l’aller et un au retour - est passé complètement inaperçu cette fois. Le grand objectif de Madrid pour l’été prochain – et il y en a déjà trois – a eu des statistiques plus que discrètes. Cette fois, il a joué les 90 minutes complètes, mais il a à peine tiré au but deux fois et les deux ont été bloqués. Un détail de son désespoir dans le match est qu’il a commis trois fautes et, d’autre part, n’en a subi aucune, ce qui montre très bien le travail défensif du Barça avec lui. »

Une prestation pointée du doigt

Une analyse finalement partagée par les trois autres grands quotidiens espagnols (AS, Sport et Marca). «Koundé avait déjà prévenu mardi après-midi qu’il était prêt à affronter Mbappé si c’était son tour et qu’il le connaissait bien de l’équipe nationale. Et le Français a plus que répondu aux attentes. En fait, le défenseur du Barça a complètement annulé l’attaquant du PSG qui, pratiquement, n’a bénéficié d’aucune occasion franche», enchaîne le MD. Même son de cloche pour Sport. Le quotidien barcelonais n’est pas tendre du tout avec Mbappé. «Jules Koundé a minimisé la présence de Mbappé jusqu’à le faire disparaître et le rendre désespéré. Il n’a tiré que deux fois. Mbappé s’est davantage fait remarquer par ses protestations auprès de l’arbitre et ses récriminations envers ses coéquipiers que par sa capacité à déborder. Il a perdu 13 ballons dans son match.»

Les quotidiens madrilènes Marca et AS n’ont pas non plus ménagé le buteur parisien. «Les chances de Mbappé de remporter la Ligue des champions avec le PSG disparaissent. Ce soir, il a joué sur la pointe des pieds un duel vibrant face au Barça», explique dans ses colonnes Marca. De son côté, AS est bien plus piquant avec le futur joueur du Real Madrid. «C’est Raphinha, le Brésilien, qui termine le PSG avec deux buts extraordinaires sous le regard impuissant de la Kylian Mbappé, la star française, disparue pendant quatre-vingt-dix minutes.» Pour se racheter, Kylian Mbappé devra proposer bien mieux au match retour. Attendu, comme ce mercredi, il devra répondre présent pour qualifier les siens. Il devra aussi montrer que son compatriote Aurélien Tchouameni avait raison d’expliquer que le public espagnol serait choqué de voir au quotidien KM7. Car pour le moment, ce n’est pas le cas…