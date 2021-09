LdC : Lionel Messi plébiscité

Les supporters parisiens et le microcosme du football attendaient avec impatience le premier but de Lionel Messi sous le maillot du PSG. Cet événement est donc arrivé mardi soir en Ligue des champions face à Manchester City (2-0) sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Une réalisation qui devrait lancer définitivement l'aventure parisienne de la Pulga.

Ce jeudi, l'UEFA a décerné le titre honorifique du plus beau but de cette 2ème journée de phase de poules. Et Messi rafle la mise devant Sébastien Thill, Alex Telles et Antoine Griezmann. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain a vraiment marqué les esprits mardi soir au Parc des Princes...