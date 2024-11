Manchester United : 5 choses à savoir sur Rúben Amorim

Une belle carrière en tant que joueur

On dit souvent que les grands joueurs ne donnent pas de grands coachs. S’il est difficile de définir Rúben Amorim comme un ancien grand joueur, sa carrière est malgré tout très jolie. Formé par Benfica puis continuant son développement à Belenenses, il est revenu chez les Aguias par la grande porte en 2008. Connaissant des prêts à Braga (2012/2013) et au sein de la formation qatarie d’Al-Wakrah (2015/2016), il sera malgré tout resté au sein du géant portugais jusqu’à sa fin de carrière en 2017 alors qu’il avait 32 ans. En environ une décennie, il a remporté 3 Championnats, 6 Coupes nationales, 1 Coupe de la Ligue et 1 Supercoupe avec Benfica ainsi qu’une Coupe du Portugal avec Braga. Milieu de terrain international portugais (14 capes), il a disputé la Coupe du Monde 2010 et l’édition 2014.

La suite après cette publicité

Déjà un palmarès solide et une culture de la gagne

Faire venir Rúben Amorim, c’est aussi s’assurer d’apporter une culture de la gagne. C’est simple, il ne lui a fallu que 33 jours à la tête de Braga pour remporter un trophée. Après avoir sorti le Sporting (2-1) en demi-finale et battu le FC Porto (1-0) en finale, il a remporté la Coupe de la Ligue Portugaise. Au Sporting, il a entretenu cette dynamique de victoire en remportant la même compétition en 2021 et 2022 ainsi que la Supercoupe du Portugal en début de saison. Mais le plus important reste le titre glané en 2022. Avec une longue invincibilité et malgré le retour de Porto, il a su tenir avec ses hommes pour remporter le championnat et offrir le premier titre du club depuis 2002 (Cristiano Ronaldo n’avait même pas encore débuté avec l’équipe première). Une performance qu’il a su reproduire la saison en offrant le 20e titre de champion du Portugal aux Leões. Rúben Amorim est un homme d’exploits.

Le Baby Mourinho

Commençant sa carrière de coach à 33 ans, il a pris les rênes de Braga en décembre 2019 alors qu’il n’avait que 34 ans. En trois mois à peine, il va exploser et convaincre le Sporting CP de lever sa clause libératoire de 10 millions d’euros. S’offrant une réputation folle avec une clause libératoire estimée à 30 millions d’euros, il s’inscrit dans la lignée de jeunes coaches comme André Villas-Boas, Julian Nagelsmann ou encore Domenico Tedesco. Franchissant les étapes à vive allure, il a obtenu le surnom de Baby Mourinho, un coach auquel il s’identifie. «Il y a des entraîneurs qui ont une façon de voir le jeu que j’aime, comme Guardiola, mais pour moi, la référence est Mourinho, car je vois le ballon plus comme lui. Il analyse très bien les adversaires et met son équipe, non seulement avec un modèle de jeu particulier, mais aussi en pensant à comment s’adapter pour gagner. Et je suis un peu comme ça», a-t-il expliqué dans un entretien pour Tribuna Expresso.

La suite après cette publicité

Il a un don pour faire éclore les jeunes

Coach pragmatique capable d’avoir rapidement des résultats, il n’en reste pas moins un excellent formateur. C’est lui qui a permis l’éclosion de Francisco Trincão lors de la saison 2019/2020 du côté de Braga. Lançant de manière durable David Carmo, faisant de João Palhinha et Paulinho des joueurs clefs qu’il emmènera au Sporting CP, il a aussi fait des miracles du côté des Leões. Participant à l’éclosion de Pedro Gonçalves ou encore à celle du serial buteur suédois Viktor Gyökeres, il a amené régulièrement des jeunes comme Tiago Tomas, Matheus Nunes, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Inácio à grandir. Il a tiré le maximum de Pedro Porro, mais aussi d’un certain Nuno Mendes qui est désormais au Paris Saint-Germain. Désormais, il permet à Ousmane Diomandé, Geny Catamo, Conrad Harder et surtout la pépite Geovany Quenda d’exprimer tout leur talent. Avec Manchester United et une académie réputée, il pourra encore lancer des carrières.

Une expérience européenne encore un peu tendre

Être coach de Braga et du Sporting CP, c’est bien, mais ça a limité pour le moment l’expérience de Rúben Amorim. Pour autant, il a déjà de petites références même si cela reste juste à l’échelle de Manchester United. Pour sa première saison, il a échoué en seizième de finale face aux Rangers malgré une belle opposition (3-2/1-0) et n’a pas vraiment pesé dans le parcours des Minhotos. La saison suivante, la déception a été énorme avec le Sporting CP puisqu’après une victoire contre Aberdeen (1-0), il a échoué en barrages contre les Autrichiens de LASK (4-1). Il a ensuite découvert la Ligue des Champions pendant l’exercice 2021/2022. Chapeau 1 et placé dans le groupe de l’Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et de Besiktas, il a su arracher la deuxième place aux Allemands grâce à une victoire 3-1 lors de la cinquième journée.

La suite après cette publicité

En revanche cela n’a pas été suffisant contre Manchester City avec une défaite 5-0 à l’aller avant un nul anecdotique au retour. Exercice suivant, il se qualifie de nouveau en Ligue des Champions mais termine troisième de son groupe derrière Tottenham et Francfort mais devant l’Olympique de Marseille. S’offrant notamment le scalp d’Arsenal en Ligue Europa, il sort en quart de finale contre la Juventus (2-1 au cumulé). La saison dernière, il a participé à la Ligue Europa où il a terminé deuxième de sa poule derrière l’Atalanta qui éliminera son Sporting CP en huitième de finale (3-2 au cumulé) avant de gagner la compétition. Cette saison, le Sporting CP est de retour en Ligue des Champions et compte 7 points en 3 journées, ce qui le classe au huitième rang. De quoi entrevoir avec optimisme une place dans les 24 premiers à l’issue de la phase de poules. Si Rúben Amorim doit encore étoffer sa culture des compétitions européennes, ses résultats dans les autres compétitions laissent place à l’optimisme.