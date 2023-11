PSG : Luis Enrique heureux du retour de blessure de Marco Asensio

En conférence de presse ce jeudi avant de recevoir le Montpellier HSC demain soir au Parc des Princes, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est réjoui du retour de blessure de son attaquant et compatriote espagnol, Marco Asensio, absent des terrains depuis la trêve internationale septembrale avec la Roja et qui restait sur une bonne forme avec le club de la capitale, avec 2 buts et 1 passe décisive en 3 rencontres de championnat.

La suite après cette publicité

«Je suis très content de son retour. Il peut jouer à différents postes, comme faux neuf, dans les couloirs et dans l’axe au milieu. Il est polyvalent. Je peux changer ma tactique en cours de match sans changer de joueur. C’est un joueur qui ne perd pas le ballon même sous le pressing et c’est important pour nous», a déclaré le coach de 53 ans face aux journalistes sur son international aux 38 sélections (2 réalisations).