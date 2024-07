Zoumana Camara s’exprime sur son départ du PSG

Tout juste champion de France à la tête des U19 du PSG, Zoumana Camara (45 ans) quitte le club de la capitale après 17 ans de bons et loyaux services. De joueur à adjoint jusqu’à coach principal de la catégorie des moins de 19 ans, Papus aura tout connu sous les couleurs rouge et bleu. Il s’en va aujourd’hui pour tenter sa chance ailleurs et entraîner chez les pros avec le sentiment du devoir accompli. «J’ai un sentiment de fierté. Je suis reconnaissant envers le PSG mais pas redevable, car je lui ai aussi beaucoup donné. Aujourd’hui, je suis arrivé au bout du processus de construction.», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

Si l’ancien défenseur central à le désir d’entraîner au plus haut niveau, il va prendre son temps pour choisir son nouveau projet. Lié pendant un temps à Guingamp et Metz, Camara a mis fin aux rumeurs.« Ce sont deux projets qui m’intéressaient mais ça n’a pas abouti. J’ai eu d’autres offres que j’ai déclinées parce qu’elles ne me correspondaient pas. Là, je vais partir en vacances avec ma famille pour la première fois en août depuis seize ans». Un repos bien mérité pour l’ancien international français.