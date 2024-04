PSG : Christophe Dugarry assassine Kylian Mbappé

Attendu au tournant, Kylian Mbappé a été transparent face au FC Barcelone hier soir, lors du quart de finale aller de Ligue des Champions. Une nouvelle prestation sans relief du Bondynois qui a fait réagir Christophe Dugarry. Alors que Mbappé est censé tout donner pour ses derniers matches avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde 98 estime que le numéro 7 parisien s’est moqué du monde.

« On a le droit d’être nul. Mais le comportement, l’attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C’est un scandale pour le foot, c’est un manque de respect, c’est une trahison pour ses supporteurs, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis tant d’années, les gens qui le payent, les gens qui l’apprécient… et pour le foot. Tu as craché au visage de la Ligue des Champions. Un quart de finale que soi-disant tu rêves de gagner avec ton club. Soi-disant… Mais tu as craché sur la compétition. L’attitude qu’il a eue sur ce match est une honte absolue », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.