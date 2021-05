La France rend un vibrant hommage au LOSC, semaine de tous les dangers pour le FC Barcelone

La suite après cette publicité

«Champions !»

On commence cette revue de presse en France où l'on connait enfin le champion de la Ligue 1 édition 2020-2021 ! Grâce à sa victoire sur la pelouse d'Angers hier (2-1), le LOSC a remporté son 4e titre de champion de son histoire. Un véritable exploit qui est salué par toute la presse nationale ce matin. Forcément, cela fait les gros titres de La Voix du Nord qui placarde en gros : «Champions». Les Lillois n'ont pas tremblé au moment d'achever une saison historique. Un sentiment de liesse qui fait aussi la couverture de Nord Eclair qui là aussi rend un bel hommage aux Dogues. Évidemment, L'Équipe fait aussi sa Une sur cette grande nouvelle et nous gratifie d'un jeu de mots avec ce titre : «Les plus hauts de France» ! «Un sacre qui récompense les hommes de Christophe Galtier, battus seulement à trois reprises cette saison en Ligue 1», détaille le quotidien sportif. Enfin, Le Parisien, félicite le club nordiste alors que le PSG qui a battu Brest (2-0), hier soir, perd son titre et doit se consoler d'une décevante seconde place au classement.

Le FC Barcelone va trancher dans le vif

Au FC Barcelone, c'est un grand ménage qui se prépare après la fin de saison compliquée des Blaugranas. Pour Mundo Deportivo, c'est carrément une «semaine décisive» qui se profile en Catalogne. L'incertitude concernant l'avenir de Ronald Koeman alors que «le conseil d'administration milite en faveur de Xavi» ou encore l'effectif qui devrait pas mal bouger dans les prochains mois, car le club a déjà prévenu les agents des joueurs qu'il y aurait des départs et des négociations resserrées pour les arrivées. Il faudra aussi conclure la prolongation de Lionel Messi et avancer sur celle d'Ousmane Dembélé. Pour Sport, c'est donc un «nouveau Barça» qui est en train d'être construit. Des arrivées pourraient être annoncées cette semaine, le latéral gauche de l'Atalanta, Robin Gossen, est très apprécié et Sergio Agüero est attendu dans les prochaines semaines. Bref, ca va bouger dans tous les sens au Barça !

Les larmes de Pep Guardiola pour Sergio Agüero

En Angleterre, là aussi nous avons assisté à un finish incroyable hier en Premier League ! Mais ce matin, le Royaume pleure une de ses légendes. Après 10 ans passés à Manchester City, Sergio Agüero a joué son dernier match avec les Citizens. Et il s'est même offert un doublé lors de la victoire de City (5-0) contre Everton. Comme le résume The Sun sur sa Une, il y a eu «des pleurs et cela a été puissant.» En effet, Pep Guardiola a carrément versé des larmes au moment de rendre un bel hommage «à l'irremplaçable Sergio», commente le tabloïd. De con côté, le Daily Star met en avant la fin de saison canon de Liverpool qui est revenu de loin pour accrocher une 3e place au classement et une qualification en Ligue des Champions. Une victoire (2-0) face à Palace et c'est Jürgen Klopp qui a qualifié les récentes prestations de ses joueurs comme «incroyables» ! Enfin, The Guardian revient lui sur l'effondrement de Leicester contre Tottenham (4-2). Une véritable déconvenue qui a permis à Chelsea d'accrocher la Ligue des Champions malgré sa défaite (2-1) contre Aston Villa. Les Foxes peuvent s'en vouloir, ils ont donné cette 4e place…