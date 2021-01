Arsenal : le futur de Mesut Ozil connu dans une semaine ?

Alors que les médias turc affirment le joueur proche de Fenerbahçe, et que le Sun l’annonce en négociation avec la franchise de MLS DC United, qui sait où rebondira Mesut Ozil en janvier ? Dans un entretien accordé à ESPN, l’agent du joueur a déclaré que l’avenir de son protégé serait connue dans « 6 à 7 jours ». L’international allemand ne se serait pas encore décidé, et Erkut Sogut, son représentant, a déclaré qu’il pourrait rester à Arsenal jusqu’à la fin de saison.

"Il pourrait rester à Arsenal jusqu'à l'été mais il pourrait aussi partir. La priorité de Mesut est de rester, mais on ne sait jamais en football, les choses peuvent changer très vite. Pour l'instant, nous vérifions juste toutes les options pour janvier et l’été prochain. » Alors que le joueur n’a plus joué avec les Gunners depuis mars dernier, pourrait-il vraiment rester 6 mois de plus à Londres ? Une chose est sûr, le feuilleton ne devrait pas durer.