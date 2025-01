PSG : le prêt de Milan Škriniar bientôt débloqué

Cet hiver, deux dossiers ont pour le moment agité le mercato du PSG : Khvicha Kvaratskhelia et Randal Kolo Muani. Si le premier cité a disputé ses premières minutes sous le maillot parisien, le second a officiellement été prêté à la Juventus. Et un nouveau départ se précise dans la capitale française. En effet, Milan Škriniar a passé sa visite médicale avec Fenerbahçe, bien que son prêt au sein du club turc ne soit pas encore officiel.

La suite après cette publicité

Pour autant, selon nos dernières informations et au même titre que RKM, buteur pour sa première avec la Vieille Dame, le PSG a la situation sous contrôle et ne sera pas bloqué même si un autre joueur devait être prêté. Les pensionnaires du Parc des Princes ont actuellement plusieurs options sur la table et le départ du Slovaque pourra bientôt se concrétiser.