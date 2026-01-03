Stade Rennais : Quentin Merlin tord le cou aux rumeurs

Arrivé cet été avec beaucoup d’espoirs et dans la peau d’un joueur déjà expérimenté après ses passages à Nantes et à Marseille, Quentin Merlin est en train de déchanter au Stade Rennais. Depuis le déplacement à Toulouse (2-2, le 29 octobre), jour où Habib Beye a sauvé sa tête, le gaucher a perdu sa place de titulaire au profit de Mousa Al-Tamari. Désormais, il entre la plupart du temps comme piston droit. Face à cette situation et comme nous vous le révélions à la mi-décembre, le joueur de 23 ans n’est pas satisfait mais il dément toute envie de départ, lui qui a tout de même fait l’objet d’un transfert à 13 M€ en juillet dernier.

«Non ! J’ai vu ça aussi sur certains médias : "Quentin Merlin a claqué la porte"… Tout ça, c’est faux, assure dans Ouest-France celui qui est sous contrat jusqu’en 2029. Je suis très bien ici. Il y a de la concurrence mais ça fait partie du football. Mousa (Al-Tamari) performe, l’équipe performe. Bien sûr, je ne suis pas le plus heureux d’être sur le banc, j’ai envie de jouer. Mais je travaille. Et à chaque fois que je rentre, je me donne à 100 %. Je suis plutôt content de mes entrées. C’est à moi de faire plus, de travailler encore plus, de montrer au coach que je suis un titulaire. Il y a des moments dans une carrière où l’on joue moins. Ça arrive en ce moment, mais il ne faut pas lâcher.»