Reims a déposé une réserve après le match nul face à Nice à cause de la présence de Laurent Bessière

Au stade Auguste-Delaune, alors que les Champenois dominaient les Aiglons en début de match par le biais de leur serial buteur Balogun (1e), suivi d’Agbadou (31e) et Ito (36e), le Gym, de son côté, profitait néanmoins de quelques erreurs défensives adverses pour se montrer en attaque, sans réel succès dans le dernier geste (22e et 45e). Les hommes de Didier Digard, dangereux dans le second acte grâce à Gaëtan Laborde, pas assez précis (48e), pensaient obtenir un penalty mais l’arbitre, aidé par la VAR, ne donnait rien. Balogun (83e) et Pépé (85e) se répondaient coup sur coup mais manquaient d’efficacité. La rencontre se terminait donc sur un match nul entre les deux équipes, un résultat relativement logique (0-0).

Malgré ce résultat décevant, Reims a prolongé sa série de onze rencontres sans défaite en Ligue 1. Cependant, les Champenois auraient déposé une réserve contre leur adversaire à cause de la présence sur la feuille de match, mais de manière manuscrite, de Laurent Bessière, ancien responsable de la performance à Reims mais surtout encore sous contrat avec le RC Lens, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe. Le préavis de ce dernier s’achèverait seulement le 22 février prochain et les dirigeants de Reims assurent que Laurent Bessière ne figure pas encore au sein du staff de l’OGC Nice. Pour rappel, le principal intéressé a rompu son contrat avec le club nordiste le 2 janvier dernier mais de manière unilatérale.

